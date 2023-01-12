Окупанти в Криму набирають найманців до новостворених ПВК, пропонують високе грошове утримання

На окупованій території Херсонської області росіяни використовують морські контейнери для облаштування окопів та бліндажів. А в Криму оголошено набір найманців до новостворених ПВК «Щит» та «Русич»

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 12 січня.

Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь.

Своєю чергою у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «Щит» та «Русич».

Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті — офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.