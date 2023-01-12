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Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК «Вагнер»

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Бойовики ПВК «Вагнер» становлять чверть чи більше всіх росіян, які воюють в Україні.

Про це з посиланням на анонімного посадовця західної розвідки повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

ПВК «Вагнер» відіграє дедалі значнішу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання.

Водночас, на думку західної розвідки, військову ефективність вагнерівців на бахмутському напрямку, де зосереджено їхні сили, як і раніше, вважають обмеженою.

Той самий посадовець описує темпи просування як настільки повільні, що «іноді потрібно два тижні, щоб узяти один будинок». 

12 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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