Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК «Вагнер»

Бойовики ПВК «Вагнер» становлять чверть чи більше всіх росіян, які воюють в Україні.
Про це з посиланням на анонімного посадовця західної розвідки повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
ПВК «Вагнер» відіграє дедалі значнішу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання.
Водночас, на думку західної розвідки, військову ефективність вагнерівців на бахмутському напрямку, де зосереджено їхні сили, як і раніше, вважають обмеженою.
Той самий посадовець описує темпи просування як настільки повільні, що «іноді потрібно два тижні, щоб узяти один будинок».
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