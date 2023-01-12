ИИ-адвокат будет защищать ответчика в американском суде: прецедент ожидается в феврале

В феврале 2023 года искусственный интеллект компании «DoNotPay» собирается подсказывать обвиняемому, что и когда ему следует говорить в течение всего судебного процесса. Вероятно, это будет первое в истории дело, защищаемое искусственным интеллектом.

Компания «DoNotPay» объявила, что «первый в мире робот-адвокат» примет участие при рассмотрении двух дел о превышении скорости в американскому суде в феврале 2023 года. ИИ будет распознавать все, что говорится в зале суда и подсказывать ответчику, что нужно говорить.

Как отмечает стартап, ИИ не реагирует автоматически на все, что слышит в суде. Он только выслушивает аргументы и анализирует их, а затем инструктирует ответчика.

Представители компании говорят, что ответчикам в зале суда нужно будет носить обычные «AirPods» подключаемые по Bluetooth. Компания пообещала компенсировать штрафы и иной возможный ущерб участникам процесса в случае неудачи.

Компания держит в тайне дату проведения заседаний и конкретные дела, на которых будет использоваться новая технология. Разработчики опасаются, что судебная коллегия вмешается и запретит проведение эксперимента. В то же время представители «DoNotPay» считают, что использование ИИ поможет в перспективе обеспечить доступ к квалифицированной защите для лиц с низкими доходами, которые не могут позволить себе профессионального адвоката. Основатель и гендиректор компании Джошуа Браудер говорит, что приложение компании в будущем сможет полностью заменить некоторых адвокатов для экономии денег подсудимых.

«DoNotPay» был запущен в 2015 году как относительно простой чат-бот, который предоставлял юридические консультации по вопросам защиты прав потребителей. Например, он мог подготавливать на основе шаблонов обращение для обжалования штрафа за парковку или запрос о возмещении от авиакомпании.

С 2020 года компания подключила ИИ на основе «OpenAI», который использует языковую модель GPT-3 для распознавания и обработки естественной речи. В компании отмечают, что при обучении «адвокат» от «DoNotPay» изучил более 3 млн. судебных дел, чтобы разобраться со всеми имеющимися прецедентами.

В компании также хотят протестировать своего робота в более сложном деле: основатель компании объявил в своей социальной сети, что заплатит $1 000 000 тому, кто согласится взять робота-помощника при рассмотрении дела в Верховном суде США.

DoNotPay также предлагает консультации по правам потребителей и соблюдению прав работников в США и Великобритании.

Основателем DoNotPay является учёный из Стэнфордского университета Джошуа Браудер, он создал компанию в 2015 году. ИИ-адвокат обучался на широком круге вопросов по прецедентному праву.