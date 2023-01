Папа Франциск назвал войну в Украине «преступлением против Бога» В Евросолидарности возмущены тем, что Порошенко «исключили» из состава делегации Украины в ПАСЕ » Час не на боці України — The Washington Post Найкращим варіантом зараз є швидке надання Збройним Силам України всіх необхідних видів озброєння у достатньому для великого контрнаступу обсязі «Час не на боці України — The Washington Post» — під таким заголовком у The Washington Post вийшла стаття впливових високопосадовців США Кондолізи Райс і Роберта М. Гейтса, де йдеться про їх бачення перспектив протистояння російській агресії. Автори наголошують, що реакція колективного Заходу на заклики надати більше зброї є дещо повільною. Те, що потрібно зробити протягом кількох тижнів може розтягнутися на місяці. «Ми неодноразово мали справу з Путіним, переконані, він вважає — час на його боці. Що він може виснажити українців, а єдність США та Європи у підтримці України зрештою зійде нанівець. І хоча російська економіка і люди під час війни також страждатимуть, вони переживали набагато гірші часи, тому терпітимуть», — зазначають автори. Кондоліза Райс і Роберт М. Гейтс віддали належне героїзму українського народу і майстерності воїнів ЗСУ. Але наголосили, що терплячість російського диктатора є визначальним фактором цієї війни. Адже очільник Кремля вісім років після анексії Криму очікував слушної нагоди для широкомасштабного вторгнення, готувався до війни. Що йому заважатиме надалі нарощувати сили для воєнних дій? Коли головною місією свого життя Путін вважає відновлення Російської імперії, захоплення або знищення України як держави. Автори статті зауважили, що єдиним найкращим варіантом у цій ситуації є швидке надання ЗСУ всіх необхідних видів озброєння у достатньому для великого контрнаступу обсязі. За інших обставин Захід почне тиснути на українських політиків з метою припинення вогню і початку переговорного процесу, що залишить російським силам сильну позицію для повторного вторгнення. І це неприйнятно з огляду на політичні помилки США у попередні історичні періоди.