За минулу добу до Білорусі прибуло 750 військових та 15 вагонів з технікою РФ Російська армія готується до нової масованої ракетної атаки » Британія готова надати Україні бойові танки Речник уряду Великої Британії повідомив, що прем’єр країни Ріші Сунак звернувся до міністра оборони з проханням «пришвидшити підтримку України, включаючи надання танків» Про це повідомляє The Financical Times. «Ми прискорюємо нашу підтримку України, за допомогою військових технологій наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри», — заявив представник уряду. Також повідомляється, що Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса попрацювати з партнерами наступними тижнями, аби обговорити, «як ще більше та швидше просунутись у підтримці України, включно з наданням танків». Видання Evening Standart зазначає, що Британія розглядає можливість постачання 6 танків Challenger 2.