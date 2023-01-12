Большинство украинцев назвали Зеленского «Политиком года-2022»

Отвечая на вопрос «Какого украинского политического деятеля вы бы назвали политиком 2022 года?», 59% опрошенных назвали действующего президента Украины Владимира Зеленского, следует из отчета по итогам опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.

Кроме того, уточняется, что «Политиком года» Зеленского выбрало большинство опрошенных во всех регионах Украины: 66,5% на юге, 61% в центральном регионе, 57% на западе и 55% на востоке страны.

Отмечается, что после избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации «Политик года»: в 2019 году его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020 году – 15%, в 2021 году – 17%.

На втором месте оказался Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, пятого президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, по 1% — советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и волонтера Сергея Притулу.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской , Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда производился отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.