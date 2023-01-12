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Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС через прохання України

санкції проти РФ
Європейський Союз не ввів санкції проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка через прохання самої України

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом з Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ», — написав він.

Відомо, що країни-члени ЄС хочуть ухвалити новий пакет санкцій проти РФ до саміту Україна — ЄС у Києві, який запланований на початок лютого. Нині Брюссель прискорив роботу щодо нових обмежень.

Відомо, що Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У такому випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про «синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані».

  • 10 січня Європейський Союз пообіцяв ввести санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Російської Федерації у війні проти України. «Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України», — сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
12 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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