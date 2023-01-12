Білорусь досі не потрапила під санкції ЄС через прохання України

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом з Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ», — написав він.

Відомо, що країни-члени ЄС хочуть ухвалити новий пакет санкцій проти РФ до саміту Україна — ЄС у Києві, який запланований на початок лютого. Нині Брюссель прискорив роботу щодо нових обмежень.

Відомо, що Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У такому випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про «синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані».