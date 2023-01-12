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430 солдатів та 3 безпілотники — втрати окупантівзадобу

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 113 тисяч військових, 1865 безпілотників і 276 гелікоптерів

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 12 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 113 390 (+430) осіб
  • танків – 3094 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 6159 (+0) од.
  • артилерійських систем  – 2082 (+4) од.
  • РСЗВ – 437 (+0) од.
  • засоби ППО – 218 (+1) од.
  • літаків – 285 (+0) од.
  • гелікоптерів – 276 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3).
  • крилаті ракети – 723 (+0)
  • кораблі / катери – 17 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+0) од.
  • спеціальна техніка – 184 (+0).

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

12 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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