В районі Соледара ЗСУ знищили понад 100 росіян За минулу добу до Білорусі прибуло 750 військових та 15 вагонів з технікою РФ » 430 солдатів та 3 безпілотники — втрати окупантівзадобу За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 113 тисяч військових, 1865 безпілотників і 276 гелікоптерів Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Від 24 лютого 2022 року до 12 січня 2023 року Росія втратила в Україні: особового складу – близько 113 390 (+430) осіб

танків – 3094 (+0) од.

бойових броньованих машин – 6159 (+0) од.

артилерійських систем – 2082 (+4) од.

РСЗВ – 437 (+0) од.

засоби ППО – 218 (+1) од.

літаків – 285 (+0) од.

гелікоптерів – 276 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3).

крилаті ракети – 723 (+0)

кораблі / катери – 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+0) од.

спеціальна техніка – 184 (+0). Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.