«Золотий глобус» 2023: перемога Спілберга і Бланшетт та виступ Зеленського

У Лос-Анджелесі відбулася 80-та церемонія вручення нагород «Золотий глобус». Її головними тріумфаторами стали режисер Стівен Спілберг, акторка Кейт Бланшетт та актор Остін Батлер. Під час церемонії пролунала відеозаява президента України Володимира Зеленського. Його представив актор Шон Пенн, який неодноразово бував в Україні після початку повномасштабної війни та навіть привіз Зеленському до Києва свій «Оскар». Зеленський нагадав, що «Золоті глобуси» почали вручати під час Другої світової війни у 1943 році. Він заявив, що битва України проти російського вторгнення символізує «боротьбу за право нового покоління дізнаватися про війну лише з кіно». «У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія», — сказав Зеленський. Стівен Спілберг отримав приз як найкращий режисер за фільм «Фабельмани» (The Fabelmans) — стрічку про дорослішання, в якій знаменитий голлівудський режисер частково описав власну юність та молодість. Картина також перемогла у номінації за найкращий кінофільм. Кейт Бланшетт отримала «Золотий глобус» за найкращу жіночу роль у фільмі «Тар», де вона зіграла диригентку Берлінського філармонічного оркестру. Акторка не була присутня на церемонії, оскільки зараз перебуває на зйомках у Великій Британії. Остін Батлер став володарем премії за найкращу чоловічу роль у фільмі «Елвіс» (Elvis) — байопіку про знаменитого співака Елвіса Преслі режисера База Лурмана. Остін Батлер отримав «Золотий глобус» за головну роль у фільмі про Елвіса Преслі Приз за найкращу чоловічу роль у категорії «комедія/мюзикл» здобув ірландський актор Колін Фарелл за фільм «Банші Інішеріна» (The Banshees of Inisherin) — трагікомедію, дія якої відбувається на віддаленому ірландському острові. Ця стрічка була також визнана найкращою у категорії «комедія/мюзикл», «Золотий глобус» також отримав автор її сценарію Мартін Макдон. Зірки фільму «Банші Інішеріна»: Колін Фаррелл, Брендан Глісон та Баррі Кеоган Виконавицею найкращої жіночої ролі в категорії «комедія/мюзикл» була визнана Мішель Єо — за фільм «Все скрізь і одразу» (Everything Everywhere All At Once) — науково-фантастичну комедію про життя у паралельних всесвітах. Престижну Премію Сесіля Б. Де Мілля за видатні досягнення у кінематографі цього року отримав комічний актор Едді Мерфі. Найкращим телесеріалом визнано «Будинок дракона» (House of the Dragon) — приквел «Ігри престолів». Найкращою оригінальною піснею було визнано «Naatu Naatu», написану для індійського фільму RRR. Відеокліп на цю композицію у 2021 році зняли Маріїнському палаці у Києві. Церемонія цього року стала першою після скасування карантинних заходів, запроваджених через пандемію ковіда. На неї прийшло багато зірок, як-от співачка Ріанна та актори Бред Пітт і Марго Роббі. Після сканадалів Організатори «Золотого глобуса» сподіваються виправити репутацію премії після скандалу, що вибухнув 2021 року. Тоді видання Los Angeles Times опублікувало розслідування, з якого випливало, що члени Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA) отримують необґрунтовано великі виплати, а рішення журі премії, ймовірно, часом залежать від стосунків представників кіноіндустрії з членами асоціації. Газета зазначала, що серед членів асоціації вже кілька десятиліть немає жодного темношкірого журналіста. Після публікації розслідування телекомпанія NBC, яка з 1964 року транслювала церемонію вручення премії, оголосила, що у 2022 році відмовиться від трансляції. Цього року вона знову показувала вручення «глобусів», заявивши, що робить це як виняток. HFPA змінила деякі принципи роботи, зокрема розширила склад журі та зробила його більш представницьким. Вона також заборонила суддям приймати подарунки від кіностудій та телекомпаній. Тим не менш, деякі голлівудські зірки все ж таки вирішили проігнорувати «глобуси» цього року. Актор Брендан Фрейзер, який отримав номінацію у категорії «найкраща чоловіча роль» за фільм «Кит» (The Whale), заявив, що на церемонію не прийде. До цього він звинуватив колишнього голову HFPA Філіпа Берка в тому, що у 2003 році той його непристойно обмацував. Асоціація встановила, що такий вчинок справді мав місце, проте наголосила, що «це було жартом, а не сексуальними домаганнями». На церемонію також не прийшов Том Круз, який у 2021 році повернув свої три «Золоті глобуси» на тлі скандалу навколо конкурсу. Цього разу він не отримав номінацію у категорії «найкраща чоловіча роль», проте фільм Круза «Топ Ган: Меверік» (Top Gun: Maverick) була одним із найпопулярніших торік. Скарлет Йоханссон раніше закликала до бойкоту «Золотих глобусів», а її колега з фільмів «Месники» Марк Руффало називав реформи в HFPA «не обнадійливими».