Ворог піхотою штурмує Авдіївський напрямок

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог почав штурмові дії з півночі від Авдіївки — це Красногорівка, Веселе. Зранку відбулося близько 5 штурмів з півдня міста — це Опитне, Водяне. Тривають піхотні бої, тому що ворог перекинув техніку на Бахмут та Соледар. Хоча розвідка повідомляє, що ворог перекидає з Росії та Маріупольського напрямку техніку та особовий склад на Донецький напрямок — це Мар’їнка та Авдіївка. Ворог штурмує, намагається просунутися, наші хлопці дають відсіч. З півночі Авдіївки противник намагається прорвати оборону. Розуміємо, що день — два і ворог підтягне броньовану техніку на наш напрямок», — зауважив Барабаш.

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації також додав, що за минулу добу відбулося близько 120 обстрілів по позиціях навколо Авдіївки.

«Сьогодні зранку ворог потужно гатить по місту. Перший обстріл відбувся о 4 годині ранку у центральну частину. Потім о 07:45 у стару частину міста, 10:15 знов прильот у стару частину міста. 10:24 авіаудар по місту, 11:05 обстріл старої частини міста, 11: 25 обстріл центральної частини міста, 11:38 знов стара частина міста. Тобто по місту росіяни гатять дуже потужно», — зазначив Барабаш.