Украине необходимы танки, чтобы успешно провести наступательную операцию на юге и востоке – Порошенко

Танки и БТРы от партнеров по антипутинской коалиции помогут Украине в наступлении и освобождении своей земли от оккупационных российских войск, сказал пятый президент Украины Петр Попошенко в эфире британского канала Sky News, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Это важно, чтобы во время зимне-весенней наступательной операции танк был орудием наступления Украины на востоке и юге», — подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил британское правительство и народ Великобритании за то, что его благотворительной организации доверили привезти из Великобритании военные грузовики, БТРы Spartan, генераторы и многое другое.

«И я очень ценю, что у нас такое плодотворное сотрудничество с Великобританией, с британским народом и британским правительством, которые выдали лицензии на поставки этого в Украину», – отметил Порошенко.

Он напомнил, что 20 января в Рамштайне состоится встреча антипутинской коалиции с целью окончательно решить вопрос о поставках как британских танков Challenger, так и немецкого Leopard 2, а также БТР Bradley, и в том числе французских и немецких БТР, и отметил, что Украине нужно это оружие, чтобы отбросить российские войска.

«Хочу только напомнить, что это не только помощь Украине. Это инвестиции в европейскую безопасность, в британскую безопасность, в глобальную безопасность. И это, безусловно, очень эффективный шаг», – сказал он.