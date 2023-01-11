Україна отримала від країн ЄС близько 50 млрд євро допомоги, – голова Євроради Мішель

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції у Брюсселі після підписання Декларації ЄС-НАТО, передає Укрінформ.

«Уперше у нашій історії ми надали летальне військове озброєння Україні через Європейський фонд миру лише за кілька годин після того, як розпочалася (повномасштабна, – ред.) війна. Наразі ми виділили на це понад 3 мільярди євро – додатково до масштабних військових надходжень від країн-членів. Ми об’єднані у підтримці України, наданні їй дипломатичної, фінансової та політичної підтримки. ЄС і його країни-члени разом надали близько 50 мільярдів євро допомоги», — сказав президент Євроради.

Він також відзначив зближення країн, які входять до ЄС і НАТО, і надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

«Війна РФ проти України вразила обидві наші організації та зблизила нас. Ми стали сильнішими. НАТО посилило свою присутність у Східній Європі та у Швеції й Фінляндії. Путін хотів бачити менше НАТО, але домігся протилежного результату – він отримав більше НАТО і матиме більше ЄС. Ми прискорюємо процес розширення у Західних Балканах та прийняли історичне рішення – надали статусу країн-кандидатів Україні та Молдові і європейську перспективу – для Грузії», — сказав Мішель.