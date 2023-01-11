Україна не зможе стати членом ЄС, поки в ній перебувають війська РФ, — заступник голови Єврокомісії

Однією з умов вступу України до ЄС є припинення війни та виведення російських військ з української території.

Про це заявив в інтерв’ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала змогу сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну у досягненні цієї мети», — відповів Тіммерманс на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо в цій країні будуть російські військові.

Як зазначала Єврокомісія, коли Україна набула офіційного статусу кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідне виконання Копенгагенських критеріїв — умов вступу до ЄС, прийнятих у 1993 році. Серед них — наявність стабільних державних інститутів, ринкова економіка, що діє, і здатність ефективно виконувати зобов’язання члена ЄС.

Крім того, Комісія ЄС сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху членства в Євросоюзі. Мова про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.

Потенційний вступ України до ЄС Тіммерманс порівняв за рівнем впливу із найбільшим разовим розширенням Євросоюзу у 2004 році. «Це справді змінить характер Європейського Союзу», — сказав він. «Щоб довести, що це не просто розмови, нам необхідно показати у прямому ефірі, що саме ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до ЄС», — наголосив Тіммерманс, зазначивши перші кроки Києва щодо виконання семи критеріїв.

«Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви прийняли цей закон, найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і ми надаємо вам підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми мають розпочати його негайно», — пояснив заступник голови Єврокомісії.

Він особливо наголосив на можливій ролі України у реалізації стратегії енергетичного переходу в Євросоюзі. «Нам потрібно зробити Україну частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником зеленого водню та біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому», — заявив Тіммерманс.