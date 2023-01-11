Соледар не під контролем солдатів РФ, — речник Східного угруповання ЗСУ

Про це він сказав у коментарі Суспільному.
Речник Сил оборони України Східного напрямку спростував розповсюджену окупантами інформацію.
«Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте», — наголосив Череватий.
- У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.
- 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
- Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни
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