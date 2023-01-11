Конституционный суд Казахстана отменил закон, гарантировавший Назарбаеву иммунитет от преследования Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS » Соледар не під контролем солдатів РФ, — речник Східного угруповання ЗСУ Речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ Про це він сказав у коментарі Суспільному. Речник Сил оборони України Східного напрямку спростував розповсюджену окупантами інформацію. «Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте», — наголосив Череватий. У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.

10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни