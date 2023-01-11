Ситуація у Соледарі критична, будівлі щодня переходять з рук в руки – CNN

У Соледарі Донецької області ситуація критична, а кількість загиблих настільки велика, що «ніхто не рахує».

Джерело: видання CNN, яке поспілкувалося з військовослужбовцем 46 аеромобільної бригади ЗСУ

«Ситуація критична. Складна. Ми тримаємося до останнього», – розповів солдат 46 аеромобільної бригади, яка очолює боротьбу за утримання Соледара.

Військовослужбовець описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

«Ніхто вам не скаже, скільки є загиблих і поранених. Тому що ніхто не знає достеменно. Жодна людина. Ні в штабі. Ніде. Позиції беруться і здаються постійно. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком «Вагнера». У Соледарі ніхто не рахує загиблих», – сказав він.

За словами військовослужбовця, станом на вечір 10 січня було незрозуміло, яку частину міста утримують росіяни.