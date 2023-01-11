Пакистан надасть Україні велику партію боєприпасів

Пакистан планує в січні відправити в Україну 159 контейнерів з боєприпасами.

Про це повідомляє Economic Times.

Розташований в Ісламабаді постачальник зброї DMI Associates співпрацює з оборонними фірмами в Східній Європі для передачі замовлень, розміщених українськими військовими.

Вантажем займатиметься пакистанська судноплавна і брокерська фірма Project Shipping. Вона переправить його судном BBC Vesuvius з порту Карачі до Гданська в Польщі в другій половині січня.

Ідеться про снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники PDM.

Натомість Пакистан може отримати українську допомогу з модернізації вертольотів Мі-17.

Зазначається, що Україна і Пакистан мають давні військово-промислові зв’язки. У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь на загальну суму майже 1,6 млрд доларів. Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД.