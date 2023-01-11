На Запорізькому напрямку тривають важкі стрілецькі бої

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Запорізький напрямок є найбільш ймовірним для розвитку бойових дій. Донецьк — це політичні бойові дії, якими Путін намагається виправити свої помилки. Після багатьох поразок він намагається знайти якусь перемогу. Бахмутом він хоче закрити поразку Херсона. Коли ми будемо звільняти наші території, Мелітополь та Бердянськ стануть ключовими містами», — зауважив Костенко.

За словами полковника СБУ, зараз Бахмут є найгарячішою точкою, але на Запорізькому напрямку теж тривають важкі стрілецькі бої.

«Наші хлопці б’ються за кожну лісосмугу. Хлопці тримаються хоробро, але противник масово, за допомогою резервів які підійшли з Херсонського напрямку, намагається продавити нашу оборону», — додав Костенко.