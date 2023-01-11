Конституционный суд Казахстана отменил закон, гарантировавший Назарбаеву иммунитет от преследования

Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон «О первом президенте – Елбасы», говорится на сайте суда.

С запросом в Конституционный суд обратилась группа депутатов парламента. В постановлении суда указано, что после внесения изменений в Конституцию в июне 2022 года в Основном законе нет правовых оснований для сохранения закона о первом президенте.

Этот закон гарантировал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, предусматривал ряд привилегий и финансирование из бюджета его канцелярии. На содержание этой канцелярии с марта 2019 года было выделено около девяти миллиардов тенге ($11,3 млн).