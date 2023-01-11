 
«  
  »

Конституционный суд Казахстана отменил закон, гарантировавший Назарбаеву иммунитет от преследования

Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон «О первом президенте – Елбасы», говорится на сайте суда.

С запросом в Конституционный суд обратилась группа депутатов парламента. В постановлении суда указано, что после внесения изменений в Конституцию в июне 2022 года в Основном законе нет правовых оснований для сохранения закона о первом президенте.

Этот закон гарантировал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, предусматривал ряд привилегий и финансирование из бюджета его канцелярии. На содержание этой канцелярии с марта 2019 года было выделено около девяти миллиардов тенге ($11,3 млн).

11 января, 2023 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  