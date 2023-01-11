Канада купит для Украины систему ПВО NASAMS

Канада купит у США и передаст Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS – систему противовоздушной обороны средней дальности. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд после проведенных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По словам Ананд, эта зенитная система поможет защитить населенные пункты Украины и критически важную инфраструктуру от беспилотников, ракет и авиаударов. «NASAMS имеет очень высокий коэффициент попаданий, и это – ценный вклад в обороноспособность Украины», – написала она в твиттере.

Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил в телеграм-канале, что это отличная новость. «Инвестиции в наш небесный щит – это вклад в безопасность Европы. Спасибо союзникам», – добавил он.

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS средней дальности предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. В октябре США передали Украине первые две системы NASAMS, которые уже используются украинской армией. Всего США обещали передать Украине восемь таких систем. В конце года США заключили контракт на 1,2 млн долларов с компанией Raytheon на закупку NASAMS для Украины.

Помимо этого, США и их союзники вели переговоры со странами Ближнего Востока, чтобы перебросить в Украину несколько систем NASAMS. Глава компании Raytheon Technologies Грег Хейес говорил, что их переброска с Ближнего Востока займет меньше времени, чем их строительство в США. Сам процесс строительства NASAMS занимает два года, так как требуется время на закупку электронных компонентов и ракетных двигателей.