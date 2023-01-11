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ISW: Можливе захоплення Соледара військами РФ не означало б негайне оточення Бахмута

Соледар
В Інституті вивчення війни кажуть, що заяви росіян про повне захоплення Соледара не відповідають дійсності. А навіть можливе його захоплення не означатиме, що Бахмут опиниться в оточенні

Про це йдеться у звіті ISW.

Російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут знаходиться під загрозою неминучого оточення, зауважили аналітики.

Зазначається, що кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК Вагнера просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що вагнерівці все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору.

Станом на 10 січня ISW спостерігав лише візуальне підтвердження присутності сил Вагнера в центрі Соледара. Проте експерти кажуть, що реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв.

11 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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