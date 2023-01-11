Годовая инфляция в Украине достигла 26,6%

Рост потребительских цен в Украине в декабре 2022 года составил 0,7% по сравнению с ноябрем, за год цены выросли на 26,6%, передает ОффШор .

Как сообщает Государственная служба статистики, базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,8%, за год она составила 22,6%.

По подсчетам Госстата, больше всего за год подорожали продукты питания – на 34,4%, в том числе цены на яйца выросли на 76,6%, на фрукты – на 73,8%, овощи – на 51,8%, рыбу – на 45,8%. Цены на топливо и смазочные масла за год увеличились на 69,4%.

В частности, в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. На 2,5-0,9% подорожало масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,7-0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,7%.

При этом одежда и обувь подешевели на 2,6%, в частности одежда – на 3%, обувь – на 2,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% Госстат объясняет удорожанием амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции – на 1%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,1%.