Зеленский: Бахмут держится, несмотря ни на что

Ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений: продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине – каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 8 января.

«Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело», – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что «нет такого клочка земли около этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима».

«Это одно из самых кровавых мест на фронте. Сегодня командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, которые обороняются на подступах к Бахмуту и Соледару», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте в целом».

О ситуации в Соледаре

Как сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, «враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев».

«Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре», – рассказал Сырский 9 января в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр пояснила в социальных сетях, что «на Востоке ситуация сложная».

«На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные», – подчеркивает она.

По словам Анны Маляр, «сейчас очень тяжело в Соледаре».

Интернет-газета Каспаров.ru публикует мнение бывшего российского вице-премьер-министра Альфреда Коха о ситуации под Соледаром.

«Подошел к концу триста восемнадцатый день войны. Российские источники утверждают, что россиянам удалось «прорвать фронт» в Соледаре. Эта довольно странная формулировка, и в нынешних условиях может означать все, что угодно: от продвижения на 100 м (что вероятнее всего), до того, что под «прорывом фронта» понималось во Второй мировой войне – то есть действительный прорыв в глубокий тыл противника крупных танковых и механизированных соединений с угрозой окружения противника (что в в нынешней ситуации почти невероятно)», – отмечает Альфред Кох.

9 января Кох отметил в своем блоге, что «сам факт даже такого локального «прорыва» опровергают украинские «военкоры» (например, Бутусов) и в качестве аргументов демонстрируют фото- и видеодоказательства того, что ВСУ по-прежнему контролируют Соледар».

Интернет-издание «Медуза» пишет о том, что во время так называемого «рождественского перемирия», в одностороннем порядке объявленного Кремлем, ЧВК Вагнера, которая формально не подчиняется минобороны РФ, прорвала оборону украинской армии вокруг города Соледар (в офисе Владимира Зеленского сразу же назвали заявление Кремля «циничной ловушкой и элементом пропаганды»).

«6-7 января ЧВК заняла значительную часть города и обошла его с севера и юга. 8 января ВСУ, вероятно, удалось стабилизировать линию фронта, перебросив подкрепления из соседнего Бахмута. Но весь фронт ВСУ вокруг Бахмута теперь находится под угрозой обвала – что, однако, само по себе не может радикально изменить ситуацию в Донбассе», – подчеркивается в материале «Медузы».

О Соледаре и Бахмуте через призму российской пропаганды

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что после удачных украинских контратак российская пропаганда пытается создать успешные новости на фоне провальных действий.

«После того, как в Макеевке было уничтожено до шестисот мобилизованных, чему есть косвенное подтверждение, – это желание России и ее пропаганды преподнести, что якобы в ответ «отомстили» Украине ударами по Краматорску. России на протяжении нескольких месяцев не о чем рассказывать. То, что погибло такое количество русских, не смогли скрыть ни «военкоры», ни представители оккупационных войск», – сказал Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его мнению, на фоне шоковой реакции в российском обществе на гибель мобилизованных, Кремль стремиться показать хоть какое-то успешное действие на фронте.

«Теперь, когда гибнут простые россияне, в обществе возникает все больше и больше вопросов к власти – наша ли это война? Соответственно, российская пропаганда пытается сконцентрировать внимание на событиях вокруг Соледара и Бахмута для того, чтобы показать какие-то успехи. Заваливают трупами эти два города, но об успехах сказать все равно нечего», – отмечает Загородний.

Жесткое противостояние за Бахмут продолжится

Директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк констатирует, что, с политической точки зрения, контроль над этими городами для россиян – это возможность продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фоне унизительных проигрышей.

«Они хотят подать захват Соледара и Бахмута как победу – на Донбассе. Им это очень важно, что они защищают «народ Донбасса», и внимание российского общества приковано к этому региону», – напоминает Миселюк.

Для Украины борьба за Бахмут и Соледар, по его словам, также стала принципиальным вопросом.

Миселюк подчеркивает: на данном этапе сложно спрогнозировать, насколько важным или переломным может быть контроль над этими городами в контексте развития ситуации на фронте.

«Россияне уже больше полгода пытаются захватить Бахмут. Это свидетельствует о том, что для них это важный участок, на который они потратили много ресурсов и продолжают это делать. Время от времени возникают аналогии, с чем сравнить битву за Бахмут? В исторической перспективе – это ключевое событие, это одна из важнейших битв, как за Бахмут, так и за Соледар. В ближайшей перспективе жесткие бои на том участке фронта, очевидно, будут продолжаться», – отмечает политолог.