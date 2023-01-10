Ворог з трьох боків намагається атакувати Соледар

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог упершись в оборону Бахмута намагається з Півдня й Півночі обійти Бахмут з метою перерізання ліній забезпечення, але до ліній забезпечення ворогу ще далеко. Соледар розташований на Північ від Бахмута і ворог намагається пробитися через місто, щоб вийти на трасу, яка зі Слов’янська забезпечує Бахмут. Ситуація в Соледарі складна. Ворог активізував штурмові дії, додавши нових сил на цю ділянку. ЗСУ завдають ворогу значних втрат», — зауважив Згурець.

За словами експерта, ситуацію навколо Соледара ускладнює те, що раніше ворог захопив Яковлівку Бахмутського району.

«Цей населений пункт з Півночі нависає над Соледаром і дозволяє ворогу завдавати удари по долині, де розташований Соледар. Ворог намагається з трьох боків атакувати місто. Туди будуть перекинуті додаткові підрозділи ЗСУ. Вибивати противника буде складно і наша оборона стає жорсткішою. Будемо наступати та звільняти Донбас», — підкреслив Згурець.