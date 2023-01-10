Українці розпочнуть навчання на системах Patriot у США наступного тижня

Українські військові почнуть навчання на ракетному комплексі Patriot в США вже наступного тижня.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише CNN із посиланням на двох американських чиновників, знайомих з цим питанням.

Навчальна програма буде проходити на базі Форт-Сілл в штаті Оклахома, де США проводять власні навчання з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони.

Форт Сілл є одним з чотирьох базових навчальних центрів Сухопутних військ США і домом для польової артилерійської школи, яка готує військовослужбовців вже понад століття.

Очікується, що навчання українців за складною системою займе «кілька місяців», сказала Лора Купер, заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії.

«Я не зможу назвати конкретні терміни завершення навчання», — сказала Купер минулого тижні.