ТОП лучших блюд с доставкой в Киевской области

Лучший способ провести время с друзьями, родными и близкими — накрыть большой стол для всех. И чтобы не тратить время на готовку, идеально все заказать в одном месте. Топ лучших блюд с доставкой в Украине и Киевской области лучше всего выбрать на сайте https://bucha.monopizza.com.ua/ru ресторана «Монопицца». Заказывая здесь лучшие блюда, созданные с любовью из отличных продуктов, вы порадуете своих гостей, получая отличное качество европейского ресторана и высокую скорость доставки из заведения в свой дом. Патриотический ресторан предлагает и оригинальные блюда, например пицца «Бандера», пицца «скоро Победа» и другие оригинальные рецепты этого популярного блюда. Выбирая «Monopizza», вы выбираете лучшее из того, что есть в регионе по доступным ценам при высочайшем качестве.

Что лучше — тонкое тесто или толстое?

Часто мы задаемся вопросом, при выборе пиццы — лучше на тонком тесте или на толстом. Откроем секрет — все зависит от условий в которых проходит ваше мероприятие. Изначально классическая пицца делалась на толстом тесте, поскольку как правило итальянские рабочие и фермеры брали ее с собой на обед во время рабочего дня. Поэтому края пиццу и само тесто делали толстым, чтобы ее удобно было брать рукой из корзины или сумки, а саму пиццу заворачивали в ткань или толстую бумагу. А вот когда блюдо перекочевало в рестораны или харчевни, появилась пицца на тонком тесте, которую можно легко разрезать столовыми приборами и свернув в трубочку съесть.

Получается, что удобнее брать с собой на пикник пиццу на толстом тесте, а вот в домашних условиях, если мы накрываем стол и есть столовые приборы — удобнее на тонком. А еще это зависит от рецепта. Маргарита, четыре сыра, неаполитанская всегда вкуснее на тонком, в отличие от гавайской или Дольче. Что же касается приправ, то на классику используйте классику — оливковое масло, итальянские травы и никаких излишеств. Идеально с пиццей сочетается легкое красное вино или пиво светлых оттенков.

Monopizza — самый качественный и быстрый сервис

В Monopizza вы получаете самый качественный и быстрый сервис. Все можно заказать он-лайн, прямо на сайте или загрузив себе в смартфон приложение. Вы оформляете заказ в один клик и через короткое время все у вас на столе. Удобная упаковка ,отличная сервировка, а главное — очень вкусная продукция. И конечно же для постоянных клиентов есть удобная программа лояльности со скидками и другими приятными бонусами.

Без сомнений, ресторан Monopizza предлагает вам ТОП лучших блюд с доставкой