Шольц призвал координировать поставки оружия Украине с союзниками

По словам канцлера Германии, недавние заявления Берлина, Вашингтона и Парижа о новых пакетах помощи Киеву стали результатом длительной подготовки и дискуссий
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия Украине с союзниками.
Заявление было сделано на фоне усиливающихся требований к Берлину поставить Украине боевые танки «Леопард 2»
На прошлой неделе Германия объявила, что она поставит Украине боевые машины пехоты «Мардер», чтобы помочь ей оказывать сопротивление российским войскам. В тот же день США пообещали поставить Киеву БМП «Брэдли», а днем ранее аналогичное заявление сделала Франция.
Шольц заявил, что западные союзники потратили «много времени на подготовку, обсуждение и организацию этого».
Канцлер Германии часто подчеркивает, что важно не допустить эскалации конфликта в Украине.
«Германия не будет действовать в одиночку, – заявил он в Берлине. – Германия всегда останется единой со своими друзьями и союзниками. Действовать как-то по-другому было бы безответственно в такой опасной ситуации».
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