Шольц призвал координировать поставки оружия Украине с союзниками

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия Украине с союзниками.

Заявление было сделано на фоне усиливающихся требований к Берлину поставить Украине боевые танки «Леопард 2»

На прошлой неделе Германия объявила, что она поставит Украине боевые машины пехоты «Мардер», чтобы помочь ей оказывать сопротивление российским войскам. В тот же день США пообещали поставить Киеву БМП «Брэдли», а днем ранее аналогичное заявление сделала Франция.

Шольц заявил, что западные союзники потратили «много времени на подготовку, обсуждение и организацию этого».

Канцлер Германии часто подчеркивает, что важно не допустить эскалации конфликта в Украине.

«Германия не будет действовать в одиночку, – заявил он в Берлине. – Германия всегда останется единой со своими друзьями и союзниками. Действовать как-то по-другому было бы безответственно в такой опасной ситуации».