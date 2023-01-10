Серед закордонних політиків українці найбільше довіряють президенту Польщі

Серед іноземних політиків лідерами симпатій для українців є президенти Польщі і США – Анджей Дуда і Джо Байден.

Про це свідчать результати дослідження «ІНФО САПІЄНС» на замовлення Центру «Нова Європа», повідомляє «Європейська правда».

Президент Польщі вже другий рік поспіль є лідером суспільних симпатій в Україні – йому довіряють 87% громадян (для порівняння у 2021 році цей показник становив 52%).

Далі йдуть президент США Джозеф Байден (79%) та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (73%).

В цілому можна говорити про суттєве зростання довіри до закордонних лідерів порівняно з 2021 роком.

Прикметно, що новий голова британського уряду Ріші Сунак обіймає четверту позицію – йому довіряють 64% українців.

Путін та Лукашенко – закордонні лідери, яким українці вже другий рік поспіль не довіряють найбільше – 97% та 94% респондентів.

Велика частка українців не довіряє також Сі Цзіньпіню (73%) та Віктору Орбану (69%) – порівняно з 2021 роком відбулось зростання недовіри до цих лідерів утричі.

Українці також стали менше довіряти Реджепу Таїпу Ердогану (рівень недовіри зріс на 27 в.п.) та Еммануелю Макрону (на 14 в.п.).

У 2022 році рівень довіри до закордонних лідерів залежить від того, які заяви роблять ці лідери щодо російсько-української війни та яку допомогу надають їхні країни.

Опитування проводилось з 16 по 25 грудня 2022 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.