Росія місцями скоротила інтенсивність артобстрілів, подекуди на 75%

Американські та українські офіційні особи повідомили, що артилерійський вогонь Росії різко скоротився, подекуди на 75% — CNN
«Американські і українські офіційні особи поки що не мають чіткого або єдиного пояснення.
Росія може нормувати артилерійські снаряди через низький рівень поставок, або це може бути частиною більш широкої переоцінки тактики в умовах успішних українських наступальних дій».
Джерела видання відзначають, що у будь-якому випадку, таке зменшення кількості артилерійських обстрілів є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після вторгнення.
Представники американської розвідки вважають, що президент Росії Володимир Путін наразі намагається зміцнити внутрішньополітичну підтримку для війни.
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