На південь від Авдіївки ЗСУ покращили свої позиції

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що на південь від Авдіївки ЗСУ покращили свої позиції

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«За минулу добу ворог завдав понад 200 обстрілів по позиціях навколо Авдіївки. Близько 12 обстрілів ворог здійснив саме у місто. Ніч минула більш менш спокійно. Були поодинокі прильоти у стару та центральну частину міста. О 6:40 ранку ворог здійснив масований артилерійський обстріл з РСЗВ «Град» старої частини міста», — зазначив Барабаш.

За словами голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації, на позиціях українських захисників тихіше не стає.

«Хлопці тримають оборону, жодну позицію ворогу не вдалося пробити. Навпаки, на південь від Авдіївки ЗСУ покращили свої позиції. Будемо і надалі розвивати свій успіх», — підкреслив Барабаш.