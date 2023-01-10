Латвия может снова предоставить Украине ЗРК Stinger — министр обороны

Латвия может вновь предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger, сообщила министр обороны Инара Мурниеце, комментируя будущую военную помощь Латвии Украине.

Как сообщает Латвийское общественное телевидение, Мурниеце отметила, что во второй половине января на базе ВВС США в Рамштайне (Германия) состоится заседание по будущей военной помощи Украине.

«Фактически украинский фронт — это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на запрос президента Владимира Зеленского», — сказал министр.

Мурниеце заявила, что Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучения украинских солдат. В то же время, принимая во внимание ранее оказанную Латвией помощь Украине, Латвия могла бы еще раз предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Также министр считает, что Украина также высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны, поставляемые Латвией, поэтому Латвия также могла бы продолжить их поставки.

Война в Украине показала, что Латвии также нужно более серьезно подумать об укреплении системы ПВО, добавила Мурниеце.