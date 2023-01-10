Китай считает, что Россия проиграет войну и нужно восстанавливать отношения с Западом



Руководство Китая постепенно склоняется к мысли, что Россия проиграет войну в Украине и как минимум станет второстепенной ослабленной страной как в экономике, так и в политике. Источники в Пекине намекают, что в ближайшее время стоит ожидать активизации китайской дипломатии в отношениях с западной проукраинской коалицией.

В тоже время, как пишет FT, несмотря на все публичные заявления о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают, по крайней мере, некоторое недоверие к самому Путину.

«Путин просто сошел с ума», — говорит один китайский чиновник, который отказался назвать свое имя. — «Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией в этом».

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили FT, что Москва не информировала Пекин о своем намерении начать полномасштабное вторжение в Украину до того, как Путин отдал приказ о нападении.

По словам китайских официальных лиц, свидетельством в поддержку непонимания Китая является понижение в должности в июне видного диплрмата Лэ Юйчэна, который во время вторжения России был заместителем министра иностранных дел и главным экспертом министерства по России. В китайских официальных кругах о Ле широко говорили как о вероятном следующем министре иностранных дел. Сейчас он занимает пост заместителя главы Национальной администрации радио и телевидения.

«Ле был понижен в должности на два уровня старшинства», — рассказал источник, знакомый с этим вопросом. «Он был признан виновным в провале разведывательных данных о вторжении России».

Каков бы ни был характер того, что Путин сказал Си, китайские дипломаты, стремящиеся восстановить положение Китая в Европе, в частных беседах утверждали, что Пекин не знал о намерении Москвы начать полномасштабное вторжение, уже неоднократно заявили китайские официальные лица и европейские дипломаты.

Все эти действия Китая сейчас рассматриваются как попытка на фоне затянувшегося кризиса отношений, подать сигналы для сближения между странами Запада и Китаем.

Эта линия предположительно является лишь одним из направлений более широкой стратегии, направленной на ослабление чувства изоляции Китая и предотвращение еще большего сближения Европы с США. По словам китайских и европейских официальных лиц, главная уловка Пекина состоит в том, чтобы попытаться убедить европейских коллег в том, что он готов использовать тесные отношения с Москвой, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия.

Однако в связи с тем, что Путин фактически обманул Китайское руководство, такая идея вряд ли может быть продуктивной в будущем как механизм предотвращения ядерной угрозы Кремля — китайское руководство просто обманут еще раз.

«Китай осознал, что одновременно враждовал со слишком многими странами, особенно среди развитых стран, которые до сих пор являются его основными торговыми и экономическими партнерами», — говорит Жан-Пьер Кабестан, эксперт по Китаю из Гонконгского баптистского университета. И стоит отметить, что это обострение произошло на фоне сокращения внутреннего потребления товаров и услуг на 28% за период пандемии и войны.

Стремление Китая к дипломатической перезагрузке в отношениях с Европой, похоже, приносит значительные результаты. За визитами в Пекин в ноябре канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейского совета Шарля Мишеля в начале этого года последуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Ожидается, что Макрон вслед за Шольцем выразит несогласие с «отделением» от Китая, тем самым уступив Пекину некоторые позиции в его давней стратегии, направленной на сеяние разногласий между европейскими державами и США.

«Китай всегда выступал бы против применения ядерного оружия», — говорит Сьюзан Ширк, председатель Китайского центра в Калифорнийском университете в Сан-Диего. «Но когда Си Цзиньпин говорит подобные вещи европейским лидерам, он хочет подчеркнуть определенную дистанцированность от России».

Несмотря на заявления Пекина о том, что он не получил предупреждения из Москвы, по-прежнему существует значительный скептицизм в отношении усилий Китая по налаживанию отношений с Европой. Официальные лица ЕС и правительства стран-членов постоянно жалуются на поддержку Китаем путинской войны и на неспособность Си оказать на него давление с целью положить ей конец. Кроме того, резкое разоблачение войной зависимости ЕС от России в плане энергоносителей ускорило усилия по сокращению аналогичной зависимости от Китая в отношении некоторых важнейших сырьевых полезных ископаемых и технологических товаров.

Перевод части статьи FT и аналитические комментарии — Виталий Рождаев