Асоціація резервістів Бундесверу за передачу танків Leopard Україні

Президент Асоціації резервістів Бундесверу Патрік Сенсбург висловився за постачання Україні танків Leopard.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Tagesschau.

За його словами, БМП Marder є найефективнішою у комбінації — в ідеалі, звичайно, з бойовим танком «Леопард».

«Тому підтримка основними бойовими танками є наступним логічним кроком», — зазначив Сенсбург.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше домовився з президентом США Джо Байденом про те, що Україна вперше отримає бронетранспортери західного зразка. Україна вже кілька місяців вимагає ці машини. Федеральний уряд погодився надати Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

Тепер політики від Зелених та Вільної демократичної партії вимагають, щоб Шольцц активізував свої зусилля і поставив в Україну більш потужні бойові танки Leopard 2. Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Габек нещодавно не виключив такого кроку.