Зеленский: под Бахмут и Соледар перебросят подкрепления

В Донецкой области на территории, подконтрольной Украине, за минувшие сутки погибли двое мирных жителей, ещё двое получили ранения. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что они погибли при российских обстрелах в городах Бахмут и Соледар.

Эти города уже несколько месяцев подвергаются атакам российских войск. В последние дни натиск усилился. Освещающие войну российские телеграм-каналы, близкие к Минобороны и «ЧВК Вагнера», сообщали о «прорыве обороны» в Соледаре и продвижении российских войск в районе Бахмута.

Украинские источники заявляют, что о прорыве речи не идёт, однако признают, что на подступах к обоим городам идут тяжёлые бои. Замглавы министра обороны Украины Анна Маляр накануне заявила, что в Соледаре «сейчас очень тяжело». Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что командование обеспечило переброску дополнительных подразделений на фронт под Бахмутом и Соледаром, заявив, что это «одно из самых кровавых мест на фронте».

В понедельник в штабе так называемой «ДНР» заявили о взятии села Бахмутское в Донецкой области — оно расположено рядом с Соледаром. О взятии этого села наёмниками «ЧВК Вагнера» ранее сообщали российские телеграм-каналы, украинская сторона сообщения пока не комментировала.

Генштаб ВСУ в понедельник предупредил граждан Украины о возможности массированного российского ракетного удара по объектам инфраструктуры. Последний такой удар наносился в преддверии Нового года. Как правило, они повторяются с интервалами примерно в 10 дней. Сейчас энергоснабжение на большей части территории Украины осуществляется по графикам — свет в домах отключают на несколько часов в день.