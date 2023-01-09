Загальний особовий склад російських військ на території Білорусі зараз складає близько 12 тисяч осіб

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Якщо дивитися за минулу п’ятницю, 6 січня, то прибули три ешелони з РФ до Білорусі. Серед них було два ешелони з представниками особового складу, а також була і техніка. Міністерство оборони Білорусі відверто публікувало фото цієї техніки та якихось людей. Я помітив на цій техніці зимове маскування білою фарбою, тобто вони враховують сніг на території Білорусі або ж України. І це дійсно стара техніка, яку вони показали. Два ешелони з військовими нараховували десь по 700-800 осіб у кожному, тобто по батальйону. Відповідно, можемо сказати, що загальний особовий склад російських військ на території Білорусі приблизно тепер складає десь 12 тисяч осіб. Вони не є ударним угрупованням. Це переважно мобілізовані, які здебільшого живуть у великих наметових містечках та тренуються на полігонах», — розказав журналіст білоруської служби Радіо Свобода.

Валерій Калиновський додав, що Лукашенко у п’ятницю, 6 січня, зустрічався з російськими військовими та розказував їм про спільну справу, яку робить Росія та Білорусь. Відповідно, можна було побачити як виглядають ті намети та військові, але було помітно, що російські військові ховали свої обличчя під час зустрічі з Лукашенко.