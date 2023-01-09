Виктория Спарц: мы должны помочь военным Украины и ее отважному народу

В интервью Украинской службе «Голоса Америки» член Палаты представителей Виктория Спарц прокомментировала повестку дня республиканцев, к которым перешел контроль над нижней палатой Конгресса, по проблемам, связанным с Украиной.

Как подчеркнула Спарц, приоритетными для Республиканской партии являются вопросы безопасности границ, расходы, а также политика в сферах энергетики и здравоохранения.

«Я думаю, что одним из главных вопросов, который действительно будет очень важен, является улучшение надзора за исполнительной властью, – продолжала Спарц. – Я полагаю, что исполнительная власть слишком бесконтрольна».

«Народу необходимо знать, что происходит, где мы находимся и что делает или чего не делает администрация», – сказала конгрессвумен.

Напомним, что значение контроля в вышеуказанных вопросах не раз подчеркивал и Белый дом. Так, летом прошлого года замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс выразила уверенность в том, что Украина обеспечит сохранность поставленных США вооружений и не допустит их попадания в третьи страны.

«Мы активно взаимодействуем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность предоставляемой помощи в условиях сложного конфликта, – сказала Дженкинс. – Мы выражаем уверенность в действиях украинского правительства относительно защиты американских вооружений… Цель предоставляемой помощи – чтобы Россия прекратила войну, которую она ведет в Украине».

Рассматривая вопрос о помощи Украине в контексте задач, решаемых Киевом, Виктория Спарц пояснила, что переговоры между воюющими сторонами могут состояться лишь тогда, когда у Украины будет достаточно оружия.

«Нам нужно убедиться, что украинские военные в первую очередь и лучше снабжаются, чтобы мы могли заставить русских сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие шаги», – констатировала она.

Конгрессвумен выразила надежду, что по окончании войны Украина демократические институты Украины будут способствовать восстановлению страны и привлечению иностранного капитала.

«Я думаю, что будет очень важно создать правовую базу, потому что, на мой взгляд, у Украины есть огромная возможность стать… интерактивной платформой для инвесторов, – сказала Виктория Спарц. – Но это будет ответственностью украинского правительства. Мы должны помочь украинским военным и отважному народу (Украины), сражающимся в этой войне, довести ее до конца с тем, чтобы в этой войне победила Украина».

Напомним, что, посещая Украину в ноябре прошлого года, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден привержен двухпартийному сотрудничеству «при любом сценарии», с тем, чтобы помощь экономическая и гуманитарная помощь Киеву и помощь Украине в сфере безопасности, продолжала оказываться.

Демократ Крис Кунс из Делавэра и республиканец Роб Портман из Огайо, побывавшие в Украине осенью, заверили Киев в двухпартийной поддержке со стороны Конгресса.

Напомним также, что законодатели от обеих партий – в частности, республиканцы Адам Кинзингер и Виктория Спарц и демократы Энди Левин и Дэвид Прайс – выразили убеждение в неизменности поддержки Украины со стороны США.