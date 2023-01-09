Військові РФ вдарили ракетою по Шевченковому на Харківщині, дві жінки загинули

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Слідство встановили, що 9 січня близько 09:10 окупанти завдали ракетний удар по ринку селища Шевченкове Куп’янського району.

Олег Синєгубов уточнює, що загинули дві жінки, їм було 50 та 60 років. Ще 5 мирних жителів отримали поранення, серед них 10-річна дівчинка.

За попередніми даними, рашисти обстріляли населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.

«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», — додають в прокуратурі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав раніше про одну загиблу.

«За уточненою інформацією, на жаль, загинула 60-річна жінка», — написав очільник області.

Відомо, що всіх інших постраждалих ушпиталили, їм медики надають необхідну допомогу.

Рятувальники продовжують розбирати завали.