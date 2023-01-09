Віцеканцлер Німеччини не виключає поставку Україні танків Leopard

Німеччина не виключає постачання танків Leopard, більш важких, ніж Marder, для підтримки українських військ у майбутньому.

Про це заявив міністр економіки, віцеканцлер Роберт Габек в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Звичайно, цього не можна виключати», — сказав Габек.

Його коментарі з’явилися через два дні після того, як Німеччина заявила, що хоче поставити близько 40 бойових машин піхоти Marder в Україну до кінця березня — рішення, яке Габек назвав правильним і давно назрілим.

Як повідомлялося, заступники спікера Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт і Вольфганг Кубікі виступають за постачання Україні танків Leopard.