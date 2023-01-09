В Україні обрали слово 2022 року

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» обрав словом минулого року відому фразу українських захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди нах*й».

Про це повідомляється на сайті проєкту.

«Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії», – наголошують укладачі словника.

Ескіз марки «Русскій воєнний корабль…всьо». Фото: гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

За словами авторів «Мислово», вираз «Русский военный корабль, иди нах*й» став рімейком української національної ідеї, що у 2014 році сформулював художник і автор сатиричних п’єс Лесь Подерв’янський. Вона звучала так: «від’*біться від нас».

Водночас укладачі словника визнають іронічність того, що фраза року озвучується російською тоді, коли українська мова розвивається та витісняє російську з усіх сфер життя.

«За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом», – відзначають у «Мислово».

Укладачі словника також зауважили, що усі претенденти на «слово року» були пов’язані з війною, яку РФ розв’язала проти України 24 лютого. Серед них були: