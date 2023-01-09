В Україні обрали слово 2022 року

Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» обрав словом минулого року відому фразу українських захисників острова Зміїний «Русский военный корабль, иди нах*й».
Про це повідомляється на сайті проєкту.
«Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії», – наголошують укладачі словника.
|Ескіз марки «Русскій воєнний корабль…всьо». Фото: гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський
Водночас укладачі словника визнають іронічність того, що фраза року озвучується російською тоді, коли українська мова розвивається та витісняє російську з усіх сфер життя.
«За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом», – відзначають у «Мислово».
Укладачі словника також зауважили, що усі претенденти на «слово року» були пов’язані з війною, яку РФ розв’язала проти України 24 лютого. Серед них були:
- «Доброго вечора, ми з України!» – культовий мем-вітання під час російсько-української війни;
- «катастрофа», адже війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною та персональною – для мільйонів людей;
- «біженці/переселенці», адже мільйони українців були змушені покинути свої рідні домівки;
- «ЗСУ» – символ віри українців у перемогу;
- «волонтер, доброволець» – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога;
- «геноцид, терор» – те, що вчиняє російська армія на території нашої країни;
- «допомога» – міждержавна та міжлюдська, яка мала надзвичайне значення для успіху українського спротиву.
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