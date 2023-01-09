Украина концентрирует силы вокруг Бахмута и Соледара

Украина заявила, что укрепляет свои силы вокруг Бахмута на востоке Донбасса и отражает непрекращающиеся атаки российской ЧВК «Вагнер».

Киев направил подкрепления в Соледар, небольшой город недалеко от Бахмута, где сложилась особенно трудная ситуация, сообщили украинские официальные лица.

«Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар с разных направлений и бросил в бой наиболее профессиональные подразделения вагнеровцев», – говорится в заявлении украинских военных.

По словам американских официальных лиц, Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», заинтересован в соляных и гипсовых шахтах региона.

Между тем в Харьковской области в результате российского ракетного удара по рынку в селе Шевченково, которое украинские войска отвоевали в сентябре, погибли две женщины и были ранены еще четыре человека, включая 10-летнюю девочку, сообщили в областной прокуратуре.

«Российская армия совершила очередной акт террора против гражданского населения – ранен ребенок, убиты две женщины», – говорится в сообщении областной прокуратуры. – Вражеская ракета упала на территорию местного рынка».

В письменном заявлении прокуратуры говорится, что начато расследование потенциального военного преступления, ссылаясь на предварительную информацию о том, что удар был нанесен из системы ПВО С-300 в Белгородской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в «Телеграме» назвал исполнителей «обычными террористами».

Олег Синегубов, губернатор Харьковской области, написал в «Телеграме», что 60-летняя женщина была убита; раненые госпитализированы.