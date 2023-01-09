Україна розірвала договір про обслуговування російських ядерних ракет

Україна офіційно припинила дію угоди з російським урядом щодо продовження строку експлуатації ракетних комплексів 15П118М («Сатана»), які перебувають на озброєнні ЗС РФ.

«Припинити дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М, вчиненої 21 лютого 2006 р. у м. Москві», — йдеться у Постанові Кабінету Міністрів України від 06 січня 2023 р. № 17.

Міністерству закордонних справ доручається повідомити уряду РФ про припинення дії угоди.

15П118М — радянська важка балістична ракета РС-36М2 (за класифікацією НАТО Satan). Комплекс розроблений КБ «Південне» імені Янгеля та виготовлявся на Південному машинобудівному заводі, початковий термін експлуатації комплексу, прийнятого на озброєння у 1988-1992 роках, становив 15 років. Росія планувала його продовжити до 30 років.