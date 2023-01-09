Столтенберг не виключає передачу Україні важких танків

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не відкидає можливості поставок країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

Про це генсек заявив в інетрв’ю газеті Svenska Dagbladet, інформує Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання журналіста, чи Україна може отримати американські танки Abrams або німецькі Leopard, Столтенберг сказав: «Не виключаю. Але й обіцяти нічого не буду».

Також, за словами генсека НАТО, війна в Україні повинна завершитися за столом переговорів, проте до цього моменту пройде чимало часу. І протягом періоду бойових дій Захід має підтримувати Україну зброєю.

При цьому Столтенберг вважає, що союзники мають і надалі збільшувати військову допомогу Києву.

«Я бачу необхідність збільшення амбіцій. Ми повинні зробити більше», — заявив він.