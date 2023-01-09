РФ готує вихід з конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію

Господар Кремля Владімір Путін хоче припинити участь Росії в конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією.

Відповідний законопроєкт він вніс у Держдуму РФ, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Интерфакс».

Йдеться про денонсацію конвенції, підписаної від імені Російської Федерації у Страсбурзі 27 січня 1999 року.

У законопроєкті пояснюється, що таке рішення ухвалюється у зв’язку з ухваленням Комітетом міністрів Ради Європи рішення про призупинення членства РФ у Групі держав проти корупції (ГРЕКО).

Відповідно до умов цього рішення членство РФ у ГРЕКО припиняється, за винятком випадків проведення ГРЕКО моніторингу виконання Росією зобов’язань, що випливають з конвенції, при цьому РФ позбавляється права участі в обговоренні або прийнятті доповідей, а також права голосу, наголошується в пояснювальній записці до проєкту.

Денонсація Російською Федерацією Конвенції не спричинить додаткових витрат із бюджету, наголошується в документі.