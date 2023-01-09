Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации Карла III

Принца Гарри исключили из сценария коронации его отца Карла III, которая состоится 6 мая. Об этом сообщает The Sunday Times.

Согласно традиции в ходе церемонии королевские герцоги должны преклонить колени и отдать дань уважения монарху. Но это сделает только наследник британского престола принц Уильям.

Изменения в сценарий были внесены, по всей видимости, из-за мемуаров принца Гарри Spare («Запасной»), официальный релиз которых состоится 10 января. В сеть уже утекло множество откровений из этой книги. Среди прочего в ней Гарри откровенно рассказывает о соперничестве со старшим братом, о сложном характере своего отца и о ссорах своей жены Меган Маркл с Кейт Миддлтон.

В одной из глав он написал о том, что члены королевской семьи не захотели видеть Меган в замке Балморал в день смерти Елизаветы II. Карл III попросил сына не приводить жену, предъявив в качестве аргументов «бессмысленные и неуважительные» причины, но впоследствии извинился за это.

Меган Маркл и принц Гарри/Gettyimages.ru

Источник из окружения королевской семьи рассказал The Sunday Times, что принц Уильям пребывает в ярости из-за выхода книги, но не собирается мстить брату: «Он никогда бы этого не сделал, потому что он полон достоинства и преданности. Он хранит молчание во благо своей семьи и страны».