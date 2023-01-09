Польща може передати Україні лише кілька танків Leopard

На цей час Польща може передати Україні символічну кількість танків Leopard — до десяти штук.

Про це повідомив радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, питання передачі Україні Leopard перебуває на розгляді — він зазначив, що йдеться про символічну підтримку в кілька штук — до десятка.

Він зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда проведе засідання Бюро національної безпеки, де обговорюватиметься це питання.

«Нам потрібно визначити, що саме хочуть робити наші союзники. Скільки Leopard поставить Польща? Абсолютно не всі. Говорити про те, що Польща віддасть кілька сотень штук — абсурд. Польща нічого не робитиме самотужки», — сказав Кумох.