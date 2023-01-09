На Бахмутському напрямку ворог намагається кількістю продавити позиції ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Останнім часом на Бахмутському напрямку основні ворожі атаки відбуваються вночі. Противник намагається просуватися саме вночі, щоб наші коптери не могли помічати їх. Ворога набагато більше, ніж наших військовослужбовців. Росіяни намагаються масово видавити нас с позицій не якістю, а кількістю», — зауважив Оропай.

За його словами, до нового року у росіян спостерігався певний дефіцит боєкомплекту.

«До 1 січня ворог менше використовував артилерійські снаряди, було багато спалено його БК на складах. Зараз вони масово почали стріляти знову, відправляють свою піхоту на наші позиції по 5-6 разів на добу. Їх просто відправляють на вірну смерть», — додав Оропай.