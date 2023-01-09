 
«  
  »

На Бахмутському напрямку ворог намагається кількістю продавити позиції ЗСУ

Лейтенант, командир роти батальйону «Свобода» Нацгвардії України Євгеній Оропай зазначив, що вночі біля Бахмута відбулося кілька ворожих піхотних штурмів

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Останнім часом на Бахмутському напрямку основні ворожі атаки відбуваються вночі. Противник намагається просуватися саме вночі, щоб наші коптери не могли помічати їх. Ворога набагато більше, ніж наших військовослужбовців. Росіяни намагаються масово видавити нас с позицій не якістю, а кількістю», — зауважив Оропай.

За його словами, до нового року у росіян спостерігався певний дефіцит боєкомплекту.

«До 1 січня ворог менше використовував артилерійські снаряди, було багато спалено його БК на складах. Зараз вони масово почали стріляти знову, відправляють свою піхоту на наші позиції по 5-6 разів на добу. Їх просто відправляють на вірну смерть», — додав Оропай.

9 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  