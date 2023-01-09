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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, в прошлом году ставшие родителями во второй раз, вновь расстались. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на источник из окружения пары.

«Кайли и Трэвис больше не вместе. Они собирались провести новогодние праздники вместе, но в итоге Кайли отправилась в Аспен с друзьями и членами семьи», — рассказал инсайдер, отметив, что знаменитости и раньше не единожды расходились, но оставались друзьями и помогали друг другу как молодые родители.

Слухи о расставании рэпера и телезвезды появились еще несколько дней назад. Поклонники Кайли обратили внимание на то, о чем сказал собеседник Us Weekly: девушка провела зимние каникулы на горнолыжном курорте в Аспене в компании своей дочери Сторми, сестры Кендалл Дженнер и друзей, Джастина и Хейли Бибер.

Хейли и Джастин Бибер
Хейли и Джастин Бибер/Соцсети
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер/Соцсети
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер/Соцсети
9 января, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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