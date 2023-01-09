Депозиты до востребования: основные особенности и преимущества

Чтобы сохранить капитал и получить пассивный доход от свободных денег можно рассмотреть депозиты до востребования. Большинство банков предлагают такие программы на различных условиях. Однако до открытия счета полезно ознакомиться с основными особенностями таких депозитов и преимуществами.

Вклады до востребования

Этот вид банковского депозита отличается от классических срочных программ тем, что клиент получает возможность частично или полностью снимать деньги со счета при необходимости. Доход при этом сохраняется. Однако ставка по вкладу до востребования будет ниже. При этом после частичного снятия средств с баланса клиент будет дальше получать доход в соответствии с условиями тарифа.

Например, при размещении 100 000 по программе со ставкой 3% в год вкладчик снимает половину суммы через 6 месяцев. За это время банк начислит ему 1 500 рублей процентов. После снятия денег доход по ставке 3% годовых продолжит начисляться на оставшуюся сумму 50 000 рублей.

Особенности

Прежде чем открывать вклад до востребования, важно рассмотреть его отличительные особенности. К ним относятся:

возможность снимать деньги со счета в полном объеме или частично. Провести операцию можно в любой момент;

средства можно перевести на свою карту или другой счет в мобильном приложении или интернет-банке.

Вклады до востребования обязывают финансовые учреждения удерживать резерв в Центробанке на определенном уровне. Еще одной особенностью таких программ является способ начисления процентов. Процедура проводится регулярно в конце банковского дня. Процент начисляется на сумму остатка средств на счете клиента.

В зависимости от тарифа финансового учреждения возможна капитализация дохода. Она проходит в индивидуальном порядке: ежемесячно, ежегодно или ежеквартально. Некоторые вклады позволяют самостоятельно настраивать данный параметр.

Преимущества

Граждане могут выбирать срочные или бессрочные программы в зависимости от личных целей. Вклад до востребования имеет следующие преимущества:

отсутствие ограничений по сумме. Программы могут предусматривать остаток или допускать полное снятие средств со счета;

возможность выбрать валюту. Клиент сам выбирает этот параметр, в зависимости от предложения банка. В некоторых учреждениях выбор валют ограничен;

свободное управление. Вкладчик сам решает, когда и какую сумму внести на счет.

Вклад до востребования — удобный и безопасный способ получения пассивного дохода от своих сбережений. Такие программы отличаются от срочных наличием приходных и расходных операций. За счет них можно управлять счетом, при необходимости снимать деньги или переводить на депозит.