Український боксер розгромно програв у бою за титул чемпіона світу Кабмін збільшив компенсацію догляду за дитиною до трьох років » За добу ЗСУ ліквідували 430 росіян, 5 БПЛА, 3 танки й 3 артилерійські системи Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 111 170 військових, 3069 танків та 1849 БПЛА Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3069 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,

артилерійських систем – 2065 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 183 (+1). Нагадаємо, за добу 7 січня українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження загарбників, а воїни ракетних військ і артилерії поцілили в пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 ворожих склади боєприпасів.