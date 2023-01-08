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Український боксер розгромно програв у бою за титул чемпіона світу

Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
Український боксер Карен Чухаджян поступився одноголосним рішенням суддів американцю Джарону Еннісу в поєдинку за звання чемпіона світу IBF у напівсередній вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

8 січня у Вашингтоні Чухаджян не зміг відібрати у Енніса жодного раунду — 108:120, 108:120, 108:120. Американець переміг одноголосним рішенням суддів та здобув титул тимчасового чемпіона світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).

26-річний Карен Чухаджян зазнав другої поразки у кар’єрі, в його активі 21 перемога. 25-річний Джарон Енніс виграв усі 30 боїв.

Головним чемпіонським поясом IBF у напівсередній вазі володіє американець Еррол Спенс.

8 января, 2023 | Category: Новости, Украина

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