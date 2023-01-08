У Німеччині заарештували підозрюваного в підготовці теракту з хімічною зброєю

Німецька поліція провела обшук у квартирі в місті Кастроп-Рауксель, земля Північний Рейн-Вестфалія, і заарештувала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ісламістської атаки.

Про це пише Spiegel, повідомляє «Європейська правда».

Арешт здійснили в суботу близько опівночі. 32-річний громадянин Ірану підозрюється в підготовці атаки шляхом застосування отрут ціаніду і рицину.

Затриманий підозрюваний

Згідно з інформацією поліції, підозрюваного взяли під варту разом зі ще одним чоловіком. Наскільки далеко просунулися плани нападу і чи була вже визначена конкретна ціль, не повідомляється.

Співробітники Інституту Роберта Коха (RKI) також перебували на місці як консультанти через біологічну та хімічну небезпеку.

За даними RKI, високотоксичний рицин внесено до списку бойової зброї в розділі «біологічна зброя». Ціанід також дуже токсичний; навіть найнезначніші його кількості чинять смертельний вплив на людину.

Багато хто з офіцерів поліції був одягнений у захисні костюми. Речові докази доставили в синіх бочках у пункт знезараження, створений у пожежній частині.